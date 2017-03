2. Basketball-Bundesliga-Frauen:

Erstes Playoff-Spiel:

BVUK Sharks Würzburg – DJK Brose Bamberg 66:71

In der Best-of-Three Serie verliert Würzburg das erste Spiel gegen Bamberg knapp 66:71. Die Gäste aus Oberfranken aggressiver in diesem Playoff-Duell. Die Sharks taten sich dagegen schwer – konnten nicht immer ihr schnelles Spiel aufziehen. Begegnung Nr. 1 im Frankenderby geht also an Bamberg.

Spiel Nummer 2: 1. April – 15.00 Uhr – Graf-Stauffenberg-Schule in Bamberg.