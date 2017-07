Die Kreisgruppe des Bund Naturschutz Rhön Grabfeld spricht sich klar für einen Nationalpark in der Rhön aus. Ein entsprechender Vorstandsbeschluss wurde jetzt veröffentlicht. Die Kreisgruppe Rhön Grabfeld unterstützt einen möglichen Nationalpark Rhön sowie die Ausweisung weiterer Ntionalparke und Naturwaldgebiete in Bayern – so lautet der Beginn des Beschlusses. Der Bund Naturschutz Rhön Grabfeld tritt daher auch dem Bündnis „Pro Nationalpark Rhön“ bei.