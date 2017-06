Brand in Mehrfamilienhaus – etwa 30 Meter langer Dachstuhl ausgebrannt – keine Verletzten

BERGTHEIM – OT OPFERBAUM, LKR. WÜRZBURG. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Schweinfurter Straße zum Brand. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlssen. Bei Eintreffen der verständigten Rettungskräfte, schlugen ihnen bereits Flammen aus dem ca. 30 Meter langen Dachstuhl entgegen. Ein Großaufgebot von über 120 Feuerwehrleuten konnte das Ausbreiten des Feuers auf die umliegenden Häuser verhindern. Die Brandbekämpfung dauerte bis in die frühen Morgenstunden an, da sich im Dachgebälk immer wieder Glutnester auftaten. Für die Löscharbeiten musste die Schweinfurter Straße komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Der Dachstuhl des Hauses brannte letztlich vollständig aus, der geschätzte Gesamtsachschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Bewohner des Anwesens kamen alle bei Verwandten oder Bekannten unter. Die Klärung der Brandursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die die Kripo Würzburg weiter führt. Nach derzeitigen Erkenntnissen bestehen keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung.