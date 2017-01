Am Samstagabend, gegen 19 Uhr, ist auf einem Grundstück außerhalb von Frammersbach, am Mutterberg, ein Feuer ausgebrochen. Die Eigentümerin konnte den Brand von ihrem Wohnhaus aus feststellen und verständigte die örtliche Feuerwehr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Neben einem etwa 125 qm großen Holzunterstand wurden auch einige landwirtschaftlichen Geräte in Mitleidenschaft gezogen.