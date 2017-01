Brand auf Dachterrasse – 35 Anwohner mussten Haus verlassen

Würzburg. Kurz nach Mitternacht ist es in der Silvesternacht zu einem Brand auf einer Dachterrasse am Heuchelhof gekommen. Da anfänglich von einem Dachstuhlbrand ausgegangen werden musste, räumte ein Großaufgebot der Feuerwehr und Polizei das Mehrfamilienhaus. Die Räumung wurde durch einen kompletten Stromausfall in dem Haus erschwert und führte zu einer zeitintensiveren Kontrolle der Fahrstühle nach eingeschlossen Personen. Die 35 Anwohner konnten unverletzt das Haus verlassen und sich während der Löscharbeiten in dem benachbarten Stadtteilkaffee aufwärmen. Gegen 01:30 Uhr konnten die Anwohner dann wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die ersten Ermittlungen der Würzburger Kripo lassen auf einen Brandausbruch im Bereich eines Metallschuppens auf der Dachterrasse schließen. Die genaue Brandursache und die Ermittlung der exakten Schadenshöhe ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, welche die Würzburger Kripo übernommen hat.