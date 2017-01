Bernd Rützel besucht Helferkreis und Asylbewerber in Mittelsinn

Abschließend rief Rützel alle Familienmitglieder dazu auf, weiterhin engagiert die Deutsche Sprache zu lernen. Das sei das Fundament für eine erfolgreiche Integration, von der letztlich alle profitieren können.

Dank der vielen ehrenamtlichen Helfer und einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung gibt es keine großen Probleme. Die 19 Erwachsenen verpflegen sich und die 15 Kinder selbst. Fünf der Kinder gehen in den Kindergarten und drei in die Schule nach Burgsinn, dazu leben noch vier Kleinkinder und drei Babys im Haus. Die Helfer in Mittelsinn sehen die Schwierigkeiten eher in der Bürokratie bei den Anerkennungsverfahren und bei den medizinischen Behandlungen.