Beratungswoche der Handwerkskammer für Unterfranken

Eine Perspektive für Studienzweifler oder Abbrecher will die Handwerkskammer für Unterfranken bieten. Vom 27. bis 31. März werden KarriereberaterInnen telefonisch und persönlich von 9-16 Uhr in Aschaffenburg, Schweinfurt und Würzburg erreichbar sein. Eine offene Sprechstunde findet am 28. März von 10 bis 16 Uhr statt. Die Beratungsstelle Würzburg befindet sich in der Dieselstraße 12.

Mehr über das Karriereprogramm Handwerk und zu der Beratungswoche finden sie unter: https://www.hwkufr.de/78,0,4832.htmlwm_campaign=karriereprogramm