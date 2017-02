Benefizkonzert des Bundespolizeiorchester München in Würzburger Johanniskirche

Am Sonntag, den 05. Februar, findet um 17:00 Uhr ein Konzert des Bundespolizeiorchesters München in der Johanniskirche in Würzburg statt. Mit diesem Benefizkonzert wird die Arbeit der Bahnhofsmission Würzburg unterstützt. Außerdem findet eine Spendenübergabe von 40 000 € statt.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Wenn Sie gerne dabei sein möchten, sichern Sie sich Tickets in der Touristinformation Falkenhaus, in der Main-Post-Geschäftsstelle oder in der Bahnhofsmission. Die Karte kostet 15,00 €. Seien Sie dabei und genießen Sie einen Abend voller musikalischer Highlights.