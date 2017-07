Um bayerische Meisterehren ging es am Wochenende auf dem Main bei Schweinfurt. Der Schweinfurter Ruder-Club ‚Franken‘ war Ausrichter der 46ten Bayerischen Meisterschaften. Auch in diesem Jahr gab es für die Schweinfurter Ruderer wieder viele Podestplätze. Die jüngste Bayerische Meisterin aus Schweinfurt war Fine-Marie Nüchter die in der Klasse „Mädchen Einer unter 13 Jahren“ zum Sieg fuhr.