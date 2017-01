Beim heutigen Allstar-Day in Bonn sind wieder zwei Würzburger am Start: Lamonte Ulmer zeigt heute ab 18:15 Uhr im Dunking-Contest, wo der Hammer hängt und Maurice „Moe“ Stuckey will mit Team National den Sieg vom letzten Jahr wiederholen.

www.telekombasketball.de überträgt das ganze Spektakel live!