Basketball-Bundesliga: Barton bleibt bis Ende Januar in Würzburg

Basketball-Bundesliga – s.Oliver Würzburg:

Charles Barton bleibt bis Ende Januar 2017

Die erste Personalentscheidung des neuen Cheftrainers Dirk Bauermann

ist gefallen: s.Oliver Würzburg hat den ursprünglich bis Ende Dezember

befristete Vertrag mit Spielmacher Charles Barton um einen Monat bis

Ende Januar verlängert. „Das ist angesichts unserer angespannten

personellen Situation im Backcourt eine notwendige Entscheidung. Charles

kennt das Team und die Systeme“, so Bauermann. Gleichzeitig läuft die

Suche nach einer Verstärkung für die Aufbau-Positionen weiter auf

Hochtouren.

Der 25-jährige Point Guard aus Schweden wechselte im September als

Backup für Spielmacher Jake Odum zu s.Oliver Würzburg. In bisher 16

Spielen in der easyCredit BBL kam er im Schnitt gut elf Minuten zum

Einsatz, erzielte 2,5 Punkte und verteilte 1,3 Korbvorlagen pro Partie.

Im letzten Spiel der Rückrunde bei den Eisbären Bremerhaven lieferte er

mit zehn Punkten und drei Assists in knapp 19 Minuten seine beste

Saisonleistung ab.

Quelle: s.Oliver Würzburg