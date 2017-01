Bad Mergentheim & Wertheim: Falscher Polizeibeamter fragt Anwohner aus

Mindestens sechs Mal kam es am Mittwoch zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte im Bereich Bad Mergentheim und Wertheim. Der angebliche Polizeibeamte versuchte die Angerufenen zu verunsichern und gab vor, dass sich in der Gegend Straftäterbanden aufhalten würden. Hierbei fragte der falsche Polizeibeamte die Angerufenen über deren Wertgegenstände, Bankverbindungen, Wohnverhältnisse und Bargeldbestände in deren Haushalten aus. Der Anrufer sprach hierbei jeweils akzentfrei Deutsch. Glücklicherweise reagierten die Betroffenen in allen Fällen richtig, verständigten die Polizei. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmache. Seien sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Polizeibeamte vorstellen. Geben sie keine Details zu ihrer Wohnungssituation oder finanziellen Verhältnissen preis. Äußerste Vorsicht bei Verabredungen für Übergaben von Wertgegenständen oder Bargeld am Telefon zum angeblichen Eigenschutz. Informieren sie schnellst möglich die Polizei über 110.