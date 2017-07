Auf frischer Tat ertappt

In der Nacht zu Montag erwischte die Polizei einen Mann beim versuchten Einbruch in einen Verbrauchermarkt in Gerbrunn, Landkreis Würzburg. Gegen 03.00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale ein Einbruchmeldealarm aus einem Verbrauchermarkt im oberen Kirschberg ein. Der Markt wurde daraufhin sofort von mehreren Polizeistreifen umstellt. Auf dem Dach des Gebäudes fehlten mehrere Ziegel. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde das Dach im Anschluss von der Polizei betreten und der Markt durchsucht. Dabei konnte ein 29-jähriger Mann, der sich im Dachgiebel versteckte, gefunden und vorläufig festgenommen werden. Der Mann, der bereits in der Vergangenheit mit zahlreichen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, war mit einem Fahrrad zum Tatort gefahren. Zwischenzeitlich steht fest, dass auch der Einbruch in einen Supermarkt am vorletzten Wochenende am Kirschberg auf das Konto des Täters geht. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Land geführt.