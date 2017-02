Anhänger durch starke Windböe aufgeschaukelt – Person leicht verletzt durch umherfliegende Teile

WÜRZBURG. Am Donnerstagabend ist es durch starke Windböen zu einem Verkehrsunfall auf der B 19, im Bereich der Reichenberger Brücke, gekommen. Dabei wurde eine Person leichtverletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Gegen 18:00 Uhr fuhr ein 47-jähriger mit einem Lkw und Anhänger auf der B 19 in Fahrtrichtung Würzburg. Auf Höhe der Reichenberger Brücke wurde der Anhänger von einer starken Windböe erfasst und aufgeschaukelt. Teile des Anhängers wurden abgerissen. Die umherfliegenden Trümmer prallten gegen den Mercedes einer 38-Jährigen, die in Fahrtrichtung Giebelstadt unterwegs war. Die Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Ihr Fahrzeug wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Lkw des 47-Jährigen sowie der Anhänger wurden ebenfalls stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für circa eine halbe Stunde für den Verkehr gesperrt werden.