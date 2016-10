Amokdrohungen an fränkischen Schulen

Bundesweit sind in der Nacht Emails bei mehreren Schulen eingegangen. Alle gleichlautend, mit folgendem Inhalt: Androhung einer Gewalttat am Vormittag an der jeweiligen Schule. Auch an der Christian-von-Bomhard-Schule in Uffenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch) ist eine solche Email eingegangen. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um die Schule zu überprüfen. Anzeichen für eine Bedrohung sind aber nicht gefunden worden.

Auch das Gymnasium Pegnitz in Bayreuth war betroffen. In Unterfranken glücklicherweise keine.

Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Die Identifizierung des Absenders der Emails ist dabei Schwerpunkt.