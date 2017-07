Ein eher ungewöhlicher kulinarischer Mix könnte Sie am Sonntag in Rimpar erwarten. Zu Besuch ist dort die Band „The American Alphorn Trio“. Drei amerikanische Alpenhornspieler zeigen ab 17:00 Uhr im Waldhaus Einsiedel, dass man nicht unbedingt in den Bergen wohnen muss um dieses Instrument zu meistern.

Was: Konzert von „The American Alphorn Trio“

Wann: Sonntag 09.07.2017 ab 17:00 Uhr

Wo: Rimpar, Waldhaus Einsiedel