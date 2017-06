Alkoholisiert gegen Mauer gefahren

Am frühen Sonntagmorgen ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eine Mitteilung ein, dass ein Fahrzeug gegen eine Mauer in Geroldshausen im Landkreis Würzburg gefahren ist. Als Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Land am Ort des Geschehens eintrafen, war ein Insasse des verunfallten Pkws dabei, das beschädigte Fahrzeug mit einem Radlader zu bergen. Bei ihm und einem zweiten Insassen, beide aus dem Landkreis Würzburg, wurde durch einen Atemalkoholtest Werte von über 1,6 Promille festgestellt.Beide Männer mussten die Beamten unter anderem zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall und der eigens organisierten Bergung des Fahrzeugs wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Ermittlungen, auch hinsichtlich des exakten Unfallhergangs, werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Land geführt. Wer im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1630 zu melden.