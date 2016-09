Das Aktionsbündnis Bürgerbegehren informiert vom 01.10. bis zum 15.10. am Oberen Markt über das Bürgerbegehren „Grüner Platz am Theater“. Die Info- und Unterschriftsstände haben in dieser Zeit jeweils samstags von 10:30 bis 15:30 geöffnet. Ziel des Begehrens ist es, die neue Fußgängerzone in Eichhorn- und Spiegelstraße am Theater mit einem begrünten Platz zu vollenden.