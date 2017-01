Auf der Linie 445 wird ab 30.01.2017 eine neue Direktfahrt eingeführt. Sie beginnt um 16.35 Uhr ab Würzburg Busbahnhof und führt bis nach Eisenheim. Der Umstieg in Prosselsheim von Linie 461 auf 445 entfällt. Diese Fahrt bietet auch eine zusätzliche Rückfahrt von Würzburg zur Haltestelle „Triebweg“ in Estenfeld. Die Bedienung der Haltestelle „B19“ in Estenfeld entfällt dafür.