Das lange Fronleichnamswochenende in Kombination mit dem Pfingstferienende bedeutet wieder kilometerlange Staus auf Bayerns Straßen. Der ADAC warnt daher in den kommenden Tagen vor erheblichen Staus in alle Richtungen. Besonders am Samstag wird eine sehr hohe Belastung prognostiziert. Die A3 Nürnberg-Würzburg, die A6 Heilbronn-Nürnberg, die A7 Ulm-Würzburg und die A0 München-Nürnberg-Hof sind besonders staugefährdet.