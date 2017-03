Absolute Mehrheit für Nationalpark im Spessart.

Die Mehrheit ist für den Nationalpark im Spessart. Dieses Ergebnis einer Umfrage wurde nun in Müchen vorgestellt. Die wurde unter anderem vom Bund Naturschutz und Greenpeace durchgeführt und ergab, dass 64 Prozent der Bewohner in der Region bayerischer Spessart und Unterfranken einen Nationalpark beführworten. Fast dreiviertel der Befragten, die den Nationalpark ablehnen, würden nur dann zustimmen, wenn die Bevölkerung den Wald uneingeschränkt nutzen könnte. Die Spitzenvertreter der vier Umweltverbände Bund Naturschutz, Greenpeace, LBV und WWF appellieren nun an die Landesregierung, sich nicht von der Stimmungsmache seitens der Nationalpark-Gegner beirren zu lassen. Der entsprechende Kabinettsbeschluss müsse nun endlich umgesetzt werden.