„99 – Die öffentliche Probe“

Das ist ein Angebot des Mainfranken Theaters Würzburg. Hier können 99 Interessierte kostenlos die öffentliche Probe des Ensembles vom Rang aus ansehen.

Am Freitag, den 20.01.2017 ist es möglich, einen exklusiven Einblick in den ersten Teil der Bühnenorchesterprobe von Verdis Erfolgsoper „Nabucco“ zu bekommen. Vor der Probe, gibt es eine kurze Werkeinführung zum Stück, das am 28.01.2017 Premiere feiert.

Der Treffpunkt ist um 18:30 Uhr im Foyer des Theaters, die Probe dauert etwa 90 min. Die Anzahl der Eintrittskarten ist auf 99 limitiert und nur am Tag der Veranstaltung ab 18:00 Uhr kostenlos an der Theaterkasse erhältlich; Reservierungen vorab sind nicht möglich.