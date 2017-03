Im Zuge des 500 jährigen Reformationsjubiläums laden Bischof Dr. Friedhelm Hofmann und Regionalbischöfin Gisela Bornowski zu einem ökumenischen Gottesdienst in Kitzingen ein. In der evangelischen Stadtkirche wollen die evangelisch-lutherische und die katholische Kirche in Unterfranken am 12. März um 17 Uhr unter dem Leitwort „Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen“ begangene Fehler bekennen und ihren gemeinsamen Glauben bestärken.