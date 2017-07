46. Bayerische Rudermeisterschaften in Schweinfurt

Am Samstag und Sonntag findet die 46. Auflage des Ruderwettbewerbs auf dem Gelände des Schweinfurter Ruder-Clubs in der Wehr statt. Dabei messen die besten Sportler aus ganz Bayern ihre Kräfte auf dem Main. Insgesamt gehen rund 600 Ruderinnen und Ruderer an den Start. In knapp 90 Rennen kämpft der Nachwuchs und die Profis um die begehrten Medaillen und Titel. Die ersten Boote werden am Samstagvormittag ins Wasser gelassen. Die finalen Durchgänge finden ab Sonntag Mittag statt. Bereits zum 12. mal richtet der Schweinfurter Ruder-Club Franken die bayerischen Meisterschaften aus.