40 Jahre Ferienpass

Der Ferienpass des Landkreises Würzburg wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Schon seit 1977 bietet dieser Pass Vergünstigungen, Angebote und Workshops an, um den Schülern die Sommerferien zu versüßen. Zum 40. Jubiläum wird am Sonntag dem 30. Juli im Wasserschloss Rottendorf eine Feier für groß und klein veranstaltet.. Es werden neben Theater und Zauberei einige Workshops für alle Altersklassen angeboten. Natürlich ist auch für Ihr leibliches Wohl bestens gesorgt. Beginn der Veranstaltung ist 13:00 Uhr. Ende 17:00 Uhr.

Sommerfest Ferienpass

So, 30.Juli 2017, 13:00 – 17:00 Uhr

Rottendorf, Wasserschloss