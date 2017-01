3. Decathlon Ice Day steht vor der Tür

Der Sportartikel-Spezialist Decathlon veranstaltet am kommenden Samstag, den 21. Januar, von

11:30 bis 22:00 Uhr zum dritten Mal den Decathlon Ice Day auf der Eisbahn am Nigglweg. Gemeinsam mit dem Würzburger Eis- und Rollsportverein (WERV) und dem Eissportverein Würzburg (ESV) möchte man den Würzburgern zeigen, was der Eissport zu bieten hat.

Der ESV lädt an verschiedenen Stationen (Schlägerlauf, Bezwing den Goalie, Schlittschuhschule)

zum Mitmachen ein. Ein Zeitplan wird am Aktionstag vor Ort aushängen. Fest steht schon jetzt:

Mitmachen lohnt sich, denn es gibt wieder attraktive Preise zu gewinnen.

Gegen 13 Uhr beweist der Würzburger Eis- und Rollsportverein bei einer Kür sein Können im

Eiskunstlauf. Am Decathlon-Stand können BesucherInnen nicht nur die neusten Eissportartikel

entdecken, sondern auch ihre Schlittschuhe kostenlos schleifen lassen (bis 18 Uhr, Wartezeiten

möglich).

Zum krönenden Abschluss findet von 18 bis 22 Uhr wieder die beliebte Eisdisco statt, bei der ein DJ

und eine entsprechende Beleuchtung für die richtige Party-Stimmung sorgen. Vor Ort besteht die Möglichkeit, Schlittschuhe gegen eine geringe Gebühr auszuleihen.

Am Freitag und Sonntag findet jeweils ein Heimspiel des ESV Würzburg statt – wenn das mal kein

passender Rahmen für den Ice Day ist…

Was? 3. Decathlon Ice Day

Wo? Eisbahn am Nigglweg, Würzburg (neben Nautiland)

Wann? Samstag, 21.01.2017; 11:30 – 22:00 Uhr