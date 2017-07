Die JVA in Würzburg wird 20 Jahre alt. Offizielle Einweihung im Gewerbegebiet Ost war am 8. Juli 1997. Das Gelände ist etwa 17 Fußballfelder groß. Über 600 Insassen haben dort Platz. Aktuell arbeiten in der JVA über 250 Personen, darunter der Großteil als Bedienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes.