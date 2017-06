2. Handball-Bundesliga: Spitzenspiel der Wölfe gegen Hüttenberg live auf TV touring

Wenn am Samstagabend um 18 Uhr der Anpfiff ertönt, fliegt das harzige Leder zum letzten Mal in dieser Saison durch die s.Oliver Arena. Mit der Begegnung gegen den TV 05/07 Hüttenberg endet eine lange, aber sehr erfolgreiche Heimspielsaison mit einem echten Spitzenspiel, das von uns natürlich LIVE übertragen wird (18:00 – 20:00 Uhr).

Die Wölfe, aktuell auf Rang drei der Tabelle beheimatet, sind der direkte Verfolger der Mittelhessen. Die Gäste, die sich nach ihrem direkten Wiederaufstieg mit einer starken Saisonleistung seit Beginn der Runde in den oberen Tabellengefilden festgesetzt haben, spielen ebenfalls wie die Grün-Weißen um einen der ersten drei Plätze, die zum Aufstieg in die Bundesliga berechtigen, noch eine große Rolle. Vor ungefähr zwei Jahren, als die beiden Mannschaften das letzte Mal in der gleichen Liga auf Punktejagd gingen, sah die Szenerie noch ganz anders aus. Die Wölfe spielten die größte Saison ihrer Vereinsgeschichte, landeten damals auf Rang fünf im Endtableau, und Hüttenberg musste den bitteren Gang in Liga drei antreten.

In dieser Spielzeit wirkte noch ein bekanntes Gesicht, das aktuell einen großen Anteil am Erfolg in dieser Spielzeit im Wolfsrudel hat, auf der gegnerischen Seite mit. Patrick Schmidt, einer unserer Leitwölfe trug für zwei Spielzeiten das Trikot der Mittelhessen, ehe er zur letzten Saison zurück nach Rimpar wechselte. Bisher trafen die beiden Teams insgesamt fünf Mal aufeinander, davon setzten sich vier Mal die Wölfe durch und einmal teilten sie sich die Punkte. Auf den ersten Blick eine klare Angelegenheit, aber wenn man sich an das Hinspiel zurückerinnert, war der Punkt sehr hart erkämpft.

Bei einem Blick auf die letzten Partien, ist bei den Gästen ein leichter Negativtrend zu erkennen, der die komplette Spielzeit ohne Frage nicht wiederspiegelt. In acht Spielen mussten sich die Gäste viermal geschlagen geben, unter anderem gegen Wilhelmshaven, Leutershausen, Hamm und Eisenach. Die Wölfe erspielten sich von den letzten 16 möglichen Punkten insgesamt zehn, darunter einen gegen Bietigheim und Nettelstedt, sowie zwei Punkte im Spiel gegen Eisenach.

Vor ausverkauftem Haus erwarten beide Mannschaften einen heißen Tanz. Gerade einmal ein Zähler liegt zwischen Hüttenberg und Rimpar. Die Partie könnte zum Ausschlaggeber werden, wer am Schluss die Nase vorne haben wird. Doch je mehr Brisanz die Begegnung durch die aktuelle Tabellenlage, die vergangenen Spiele und die Emotionalität, Leidenschaft sowie der Kampfgeist der Mannschaften, dazu gewinnt, desto unberechenbarer wird der Verlauf und ist der Ausgang. Jedes Spiel beginnt bei 0:0 und dauert 60 Minuten, doch in vielen Fällen kommen äußere Faktoren dazu, die einer Begegnung im Voraus schon einen Stempel aufdrücken, in welche Richtung es gehen könnte. Sei es die Heim- oder Auswärtsstärke einer Mannschaft, wie zum Beispiel die der Wölfe in ihrem Wolfsbau, oder die Personalsituation. Bei vielen verletzten Spielern verschieben sich die Wahrscheinlichkeiten von Sieg und Niederlage. Oder lass’ den designierten Meister beim Tabellenletzten auflaufen – vor der Partie erwartet jeder, dass sich der Favorit durchsetzt.

Obgleich das Spiel mit zwei Punkten für Rimpar, Hüttenberg oder mit einer Punkteteilung endet, ein paar Tränen werden nach der Partie auf jeden Fall fließen, denn die Nummer 14 der Wölfe verabschiedet sich. Nach sieben Jahren im grün-weißen Trikot sagt Julian Bötsch aus beruflichen und privaten Gründen „Servus“.