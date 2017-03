2. Handball-Bundesliga: Rimparer Wölfe zu Gast bei Freunden

Wenn am Samstag um 19:15 Uhr, die Begegnung zwischen dem gastgebenden ASV Hamm-Westfalen und den DJK Rimpar Wölfen in der WESTPRESS Arena angepfiffen wird, ruht für 60 Minuten die Freundschaft, die beide Lager jenseits des Parketts pflegen. Für die Wölfe geht es um weitere wichtige Punkte im Rennen um eine der Top-3-Platzierungen und für Hamm um das Überleben in Liga Zwei.

Die Liga ist in dieser Saison noch unberechenbarer geworden, als sie es in den letzten Jahren bereits gewesen war. Eines der besten Beispiele hierfür ist der ASV Hamm-Westfalen. Vor der Runde noch als Kandidat auf eine der Spitzenpositionen beziehungsweise das obere Mittelfeld gehandelt, rangieren die Westfalen nach 25 Spieltagen auf Tabellenrang 17, also einem Abstiegsplatz. Ein schwacher Saisonstart und eine inkonstante Punktausbeute, zwar mit Siegen gegen Bietigheim und Nordhorn, aber eben auch schmerzhaften Niederlagen gegen Kellerteams aus Rostock, Neuhausen und Ferndorf brachten die Gastgeber in diese missliche Lage. Auswärts konnte der ASV bisher gerade einmal zwei Punkte einfahren, was die Abstiegssorgen, ähnlich wie bei den Wölfen in der Vorsaison, zudem noch verschärft.

Die Misere hatte die Entlassung von Niels Pfannenschmidt, dem Headcoach der Westfalen, im Februar zur Folge. Seither hat Stephan Just die Kommandobrücke übernommen und der ASV scheint in die Erfolgsspur zurückgefunden zu haben. Acht Punkte erbeutete das Team in den letzten sechs Pflichtspielen. So finden sich die Gastgeber der Wölfe seit Februar im Punkto Effektivität in der Spitzengruppe der Liga wieder. Das Schwäche der Westfalen, Auswärtsspiele erfolgreich abzuschließen, zeigt zwar nach zwei Unentschieden gegen die TSG Ludwigshafen-Friesenheim und TuSEM Essen eine minimal steigende Leistungskurve an, aber ist letztendlich noch nicht überwunden. In der Heimspielstätte der Westfalen, der WESTPRESS arena, ist der ASV Hamm eine ähnliche Macht wie die DJK im Wolfsrevier. Die Wölfe weisen in der Heimtabelle mit 21:5 Punkten zwar drei Punkte mehr als der ASV auf, aber auch mit einem Spiel mehr, nur einen Minuspunkt weniger. Die Wölfe sind gewarnt vor dem Gastgeber.

In der letzten Spielzeit haben die Rimparer die Heimstärke des ASV Hamm am eigenen Leib zu spüren bekommen. Mit 36:30 musste man sich in Hamm geschlagen geben, aber das schlimmste an der Niederlage war nur bedingt die Höhe. Innerhalb von 22 Sekunden kassierten die Wölfe drei Gegentreffer, ein Phänomen, dass in der Liga echten Seltenheitswert besitzt.