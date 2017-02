Die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach verliert in der Schlussphase mit 0:2 gegen Heidenheim. In einer über weite Strecken schwachen Partie gelingt den Gästen in der 80. und 82. Minute ein Doppelpack. Erneut führen Standards zu den Gegentoren: erst eine Ecke, dann ein Freistoß. Der Aufsteiger verpasst damit den ersten Heimsieg des Jahres 2017 – die Gäste holen Ihren ersten Dreier des Kalenderjahres.

