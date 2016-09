Basketball-Bundesliga: Würzburg verliert trotz guter Leistung in München

s.Oliver Würzburg verliert das erste Auswärtsspiel an diesem Doppel-Spieltag bei Bayern München mit 77:90. Bester Würzburger ist Brendan Lane mit 24 Punkten, auch Mihailovic (17) und Loncar (13) punkten zweistellig. Der erfolgreichste Münchner Werfer ist ebenfalls ein Würzburger: Maxi Kleber kommt am Ende auf 20 Zähler. Am Sonntag spielen die Baskets in Bayreuth und hoffen dann auf den ersten Sieg im dritten Spiel.

Statistik:

FC Bayern München vs. s.Oliver Würzburg 90:77 (54:44)

Arena: Audi Dome München | Zuschauer: 6.700 (ausverkauft)

Topscorer München: M.Kleber (20 Pkt./ 3-3er), D.Booker (17/0), D.Barthel (14/1), R.Redding (11/1), N.Djedovic (9/1), V.Lucic (7/0), B.Taylor (5/0), A.Gavel (4/0), A.Renfroe (3/1), O.Balvin (0/0), D.Kovacevic (0/0), G.Beyschlag (0/0)

Topscorer Würzburg : B.Lane (24 Pkt./ 1-3er), V.Mihailovic (17/4), K.Loncar (13/2), J.Odum (8/1), J.Southerland (6/2), L.Ulmer (5/1), M.Ugrai (2/0), M.Stuckey (2/0), C.Barton (0/0), G.Voigtmann (0/0), F.Hoffmann (0/0), L.Wank (0/0)

Die Viertel im Überblick: 24:21, 30:23, 21:11, 15:22