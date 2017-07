1917 wurde der Bauverein Schweinfurt und Umgebung gegründet. Damals noch als Genossenschaft. In den 100 Jahren ist der Verein mit rund 3500 Mitgliedern und einem Bestand von 1800 Wohnungen zu einem wichtigen Faktor geworden, wenn es um bezahlbares Wohnen geht. Der Geburtstag wird in diesem Jahr groß gefeiert. Am Sonntag zum Beispiel gab es im Rahmen des Jubiläumsfests ein Jugendfußballturnier auf dem Gelände der Freien Turner Schweinfurt.